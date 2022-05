Darf nicht jeder mit dem Wolmirstedter Stadtrat zusammenarbeiten?

Wolmirstedt - Damit hatte Frank Tuchen nicht gerechnet. Er war am 18. Oktober als Gast in die Stadtratssitzung gekommen und hatte fest damit gerechnet, diese Sitzung als sachkundiger Einwohner zu verlassen. Doch es kam anders. Die Mehrheit der Stadträte lehnte Frank Tuchen als sachkundigen Einwohner im Finanzausschuss ab, beziehungsweise enthielten sich der Stimme. Ebenso abgelehnt wurde Rainer Wielinski als sachkundiger Einwohner im Bau- und Wirtschaftsausschuss. Beide waren von der UWG/WWP-Fraktion ins Rennen geschickt worden, diese Fraktion besteht aus Klaus Mewes und Frank Meyer.

Die beiden abgewiesenen, Frank Tuchen und Rainer Wielinski, verstehen die Welt nicht mehr. „Ich weiß nicht, warum ehrhafte Bürger an ihrer ehrenamtlichen Arbeit behindert werden sollen“, wundert sich Rainer Wielinski, „das ist ein eigenartiges Verständnis von Demokratie.“

In anonymem Schreiben verunglimpft

Auch Frank Tuchen ist ratlos. „Ich lebe doch in dieser Stadt und fühle mich hier wohl.“ Er versucht eine vage Erklärung, warum so viele Stadträte seine Mitarbeit als sachkundiger Einwohner im Stadtrat abgelehnt haben. „Es gab ein anonymes Schreiben an die Bürgermeisterin.“

Dieses Schreiben liegt der Volksstimme vor, darin sind mehrere Vorwürfe gegen Frank Tuchen formuliert. Mindestens zwei Stadträte kennen dieses Schreiben, andere wissen zumindest von dessen Existenz. Frank Tuchen ist ziemlich empört und wundert sich, dass ein anonymes Schreiben überhaupt zur Kenntnis genommen und in Umlauf gebracht wird und fragt sich, ob dadurch die Abstimmung beeinflusst wurde. „Ich fühle mich verunglimpft.“

Welche Rolle steht sachkundigen Einwohnern eigentlich zu? Sie sind als Experten gefragt. Sie werden von den Parteien, beziehungsweise Fraktionen benannt, damit sie ihr Fachwissen einbringen können, im Finanzausschuss, Bauausschuss oder Kultur- und Sozialausschuss. In der Regel stimmt der Stadtrat den Vorschlägen zu, das Prozedere geht geräuschlos über die Bühne. Warum trafen diese beiden Männer auf Widerstand?

Woher rührt der Widerstand der Stadträte?

„Wir halten beide nicht für sachkundig“, begründet Waltraud Wolff, Vorsitzende der stärksten Fraktion (SPD-Linke-Grüne) die Nein-Stimmen. Uwe Claus, Vorsitzender der CDU-Fraktion als zweitstärkste Kraft, nennt für die Ablehnung keine Gründe. Die KWG-FDP-FUWG-Fraktion unter Vorsitz von Mike Steffens hatte sich enthalten. Einzig die AfD hatte den Kandidaten zugestimmt und natürlich Klaus Mewes und Frank Meyer (UWG-WWP), die beide Kandidaten ins Rennen geschickt hatten.

Klaus Mewes (UWG) sieht die Ablehnung als rechtswidrig an und vermutet eine Abstrafung seiner Fraktion, „weil die in bestimmten Fragen der Arbeit der Bürgermeisterin offensichtlich zu kritisch gegenüber steht.“ Besonders Klaus Mewes ist bekannt für sein unnachgiebiges Hinterfragen, aktuell bei der Finanzierung des Stadionneubaus.

Sachliche Gründe für die Ablehnung von Tuchen und Wielinski will Klaus Mewes nicht gelten lassen, versteht vor allem nicht, warum Rainer Wielinski die Sachkunde im Bau- und Wirtschaftsausschuss von einigen Stadträten abgesprochen wird. Wielinski ist Mitarbeiter des Landesrechnungshofes.

Darf Stadtrat sachkundige Bürger ablehnen?

Darüber hinaus stellt Klaus Mewes klar, der Stadtrat sei überhaupt nicht befugt, berufene Bürger abzulehnen. Er interpretiert das Kommunalverfassungsgesetz: der Stadtrat könne lediglich entscheiden, ob überhaupt und in welcher Anzahl sachkundige Einwohner einem beratenden Ausschuss angehören sollen, aber nicht über das Wohl und Wehe einzelner Personen. Diese Ansicht teilte er sowohl Bürgermeisterin Marlies Cassuhn (parteilos), als auch der Kommunalaufsicht mit.

Die Kommunalaufsicht des Landkreises indes hält sich bedeckt. Sie möchte sich zur Rechtslage erst äußern, wenn die Position des Wolmirstedter Rechtsanwalts klar ist.

Doch inzwischen schein klar: Klaus Mewes hat das Recht offenbar auf seiner Seite. Das sieht inzwischen offenbar auch die Bürgermeisterin so. Marlies Cassuhn konsultierte einen Rechtsanwalt und muss nun klein beigeben. Sie hatte ebenfalls gegen die beiden Herren Tuchen und Wielinski gestimmt und hat nun gegen diesen Beschluss und somit gegen ihr eigenes Abstimmungsverhalten, Widerspruch beim Stadtratsvorsitzenden Heinz Maspfuhl eingelegt.

Frank Tuchen und Rainer Wielinski stehen weiterhin als sachkundige Einwohner zur Verfügung, gehen davon aus, dass sie in der nächsten Stadtratssitzung berufen werden. Auch wenn Rainer Wielinski immer noch fassungslos ist: „Es ist ernüchternd, wenn langjährige Stadträte und Verwaltung die Kommunalverfassung nicht kennen.“

Die Berufung sachkundiger Einwohner war notwendig geworden, weil Frank Meyer die KWG-FDP-FUWG-Fraktion verlassen hatte und sich neu mit Klaus Mewes zusammengeschlossen hatte. Damit änderten sich die Mehrheitsverhältnisse im Stadtrat, es mussten Ausschüsse neu sortiert werden und somit durften auch andere Parteien und Fraktionen als zuvor sachkundige Einwohner berufen.