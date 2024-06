Präzisionswellen kennt kaum jemand und doch sind sie oft verbaut. Produziert werden sie in Wolmirstedt und dieser Standort soll für die Zukunft gesichert werden. Was dabei hilft?

Jetzt digital weiterlesen Unser digitales Angebot bietet Ihnen Zugang zu allen Inhalten auf volksstimme.de sowie zur digitalen Zeitung. Sie sind bereits Abonnent? Hier anmelden 4 Wochen für 0,00 € Jetzt registrieren und 4 Wochen digital lesen. 4 Wochen/ 0,00 € Wenn Sie bereits Abonnent der gedruckten Ausgabe sind, können Sie die digitale Zeitung >>HIER<< bestellen.

Wolmirstedt. - Die großen Produktionshallen hat Exxellin vor 15 Jahren an Wolmirstedts nördlichen Stadtrand errichtet. Sie prägen an dieser Stelle das Stadtbild. Das Unternehmen investiert nun erneut in die Zukunft. Darauf kommt es vor allem auf zwei Dinge an: Auf Menschen und Energie. Doch wofür steht Exxellin?