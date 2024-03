Das BFZ bietet in den Ferien um Ostern eine Naturprojektwoche in Wolmirstedt an.

Wolmirstedt. - Bald sind Osterferien. Wer jetzt schon überlegt, was mit den Kindern unternommen werden kann, ist in Wolmirstedt richtig. Denn die Ohrestadt lockt mit einem abwechslungsreichen Programm.

Mit seinen „Lifedays for Future“ hat das Bildungs- und Freizeitzentrum (BFZ) in Wolmirstedt ein naturnahes Angebot organisiert. Vom 24. bis zum 28. März dreht sich dazu alles um Umwelt und Natur. Neben Einblicken in den Auenwald „Küchenhorn“, der als Wander- und Erholungsgebiet noch Urwaldcharakter besitzt, warten auch eine Nachtwanderung und Experimente auf Kinder ab einem Alter von acht Jahren.

„Weiterhin gibt es Tipps und Kniffe zum umweltbewussten Verhalten, eine Osterbastelei, einen großen Nachhaltigkeitstag, viel Spiel und Spaß und tolle Abendaktivitäten“, informiert Thomas Hippe vom BFZ. Die Projektwoche kostet insgesamt 90 Euro. „Bisher haben wir nur sechs Zusagen und freuen uns über Kinder aus ganz Sachsen-Anhalt“, ergänzt der Pädagoge. Wer noch teilnehmen möchte, müsse aber schnell sein, denn der Anmeldeschluss war bereits. Anmeldungen sind möglich über die Website oder per E-Mail-Adresse an: paedagoge-bfz@paritaet-lsa.de.

Aber auch die Stadtbibliothek freut sich über kleine und große Besucher. Denn auch in den Ferien gibt es wieder das Bilderbuchkino. Um 16.30 Uhr dürfen sich Kinder ab einem Alter von drei Jahren über das zur Osterzeit passende Buch „Ach du buntes Ei - Überraschung für Opa Osterhase“ freuen. Vorgelesen wird von Jessica Dietz. Vier Tage in der Woche kann in der Bibliothek zudem gebastelt werden. In der Zeit von 9 bis 12 Uhr sowie von 13 bis 18 Uhr wartet dienstags und donnerstags sowie montags und freitags von 13 bis 16 Uhr dazu ein bunt eingedeckter Basteltisch und zahlreiche neue Ideen auf die Besucher. Im kleinen Lese-Café warten zusätzlich Kaffee und Kekse.