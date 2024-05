Schon länger sorgt der jetzige Standort der Altglas-Container in Wolmirstedts Ortsteil Farsleben für Streit. Nun fordert der Ortschaftsrat die Versetzung.

Darum sorgen die Container in Farsleben weiter für Diskussionen

Kommt nun doch ein neuer Containerplatz in Farsleben?

Farsleben. - Altglascontainer machen krach, sehen nicht schön aus und den richtigen Standort zu finden, kann schwierig sein. Problematisch ist das auch in Wolmirstedts Ortsteil Farsleben. Denn seit Längerem erregt der aktuelle Containerplatz die Gemüter. In der vergangenen Ortschaftsratssitzung ging die Diskussion nun in die nächste Runde.