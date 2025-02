Von Rennprofis bis Hollywood Das verbindet die Kaulitz-Brüder, einen Johnny Depp Film und die Uniklinik in Magdeburg miteinander

Wolmirstedt ist zwar verhältnismäßig klein, hat aber so einige Berühmtheiten hervorgebracht. Diese Promis aus Musik, Fernsehen und Sport kommen aus der Stadt und Umgebung in der Börde. So mancher überrascht.