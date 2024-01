Rogätz - Das Hallenfußballturnier „Elbe-Ohre-Cup“ hat sich etabliert. Zahlreiche Mannschaften reisen eigens dafür an. Der SV Concordia Rogätz als Ausrichter zeigt sich auch in diesem Jahr überaus zufrieden.

„Dank der vielen fleißigen Hände des Vereines konnten wir in acht Turnieren insgesamt 65 Mannschaften bejubeln, 48 Pokale und Einzelauszeichnungen übergeben und weit über 1.000 Besucher in Rogätz begrüßen“, ist der Abteilungsleiter Fußball, Michael Göhring, begeistert.

Bis zur Eröffnung der Elbe-Ohre-Halle im Jahr 2013 fehlte es in Rogätz an einer geeigneten Spielstätte, um ein solches Hallenfußballturnier zu organisieren. Dann konnte endlich gestartet werden. „Wir sind der Gemeinde sehr dankbar, dass wir die Halle kostenlos nutzen können“, betont Michael Göhring. Denn eine Miete muss nicht gezahlt werden. Das helfe schon sehr, auch mit den Startgeldern im Rahmen zu bleiben.

Die F-Jugend holte den einzigen Heimsieg. Foto: Michael Göhring

Während das Turnier regulär zum Jahresbeginn um den 6. Januar ausgerichtet wird, standen in diesem Jahr die Tage zwischen Weihnachten und Neujahr zur Verfügung. „Der Aufwand ist schon sehr groß“, gesteht Michael Göhring ein. Die Gastronomie in der Halle ist zwar verpachtet, dennoch konnte der Verein die Versorgung mit Speisen und Getränken der Teilnehmer und Gäste selbst übernehmen. Schiedsrichter, Turnierleitung, Rahmenprogramm, Nachbereitung – es ist viel, was der Verein stemmen muss.

Ein Turnier in der Halle sei immer wieder besonders, meint Michael Göhring. Durch die hohe Bande, die komplett um das Spielfeld reicht, gäbe es beispielsweise so gut wie nie ein „Aus“. „Vor allem die Kinder können sich so richtig austoben“, beschreibt der Sportler. Gerade die Begeisterung der Nachwuchskicker sei es, was die Organisatoren antreibe. „Dafür hat sich jeder Aufwand gelohnt“, sagt Michael Göhring bestimmt.