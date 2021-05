Deutsches Rotes Kreuz ruft zum Blutspenden in Groß Ammensleben auf

Groß Ammensleben - Am Mittwochnachmittag fand zum wiederholten Male die Blutspendeaktion in Groß Ammensleben statt. Bereits zum zweiten Mal wurde dafür die ehemalige Domäne als Ort ausgewählt. Auch Susanne Lorenz aus Groß Ammensleben nutzte die Gelegenheit um sich von Jan Mielczarek Blut abnehmen zu lassen. Sie kommt regelmäßig vorbei.

Insgesamt erfreut sich die Blutspende in Groß Ammensleben großer Beliebtheit. Beim letzten Termin kamen statt der anvisierten 40 Spender mehr als 50. Auch am Mittwoch rechnete das Organisationsteam des Deutschen Roten Kreuzes mit ähnlichem Andrang. Um der Eindämmungsverordnung und den Hygieneregeln gerecht zu werden, wurde eine Art Strecke durch das Gebäude aufgebaut. Nach der Anmeldung geht es in ein improvisiertes Testlabor, danach zum Blut abnehmen. Foto: Tom Wunderlich