Mit einer blau-weißen Illumination setzt Magdeburg zum Spiel der beiden ostdeutschen Traditionsvereine von der Elbe, 1. FC Magdeburg und Dynamo Dresden, einen besonderen Akzent. Worum geht es dabei?

Wie Magdeburg Teil des Wegs zum FCM-Spiel blau-weiß erstrahlen lässt

Magdeburg. - Günstiger hätte der Zeitpunkt kaum sein können: Wenn an diesem Wochenende der 1. FC Magdeburg und Dynamo Dresden zum Elb-Clásico aufeinandertreffen, wird ein Stück des Wegs in Blau und Weiß und damit in den Magdeburger Vereinsfarben erstrahlen. Doch hinter der farbigen Beleuchtung steckt mehr als Fußballromantik.