Elb-Clásico FC Magdeburg gegen Dynamo Dresden Wie Magdeburg Teil des Wegs zum FCM-Spiel blau-weiß erstrahlen lässt
Mit einer blau-weißen Illumination setzt Magdeburg zum Spiel der beiden ostdeutschen Traditionsvereine von der Elbe, 1. FC Magdeburg und Dynamo Dresden, einen besonderen Akzent. Worum geht es dabei?
Aktualisiert: 22.01.2026, 17:42
Magdeburg. - Günstiger hätte der Zeitpunkt kaum sein können: Wenn an diesem Wochenende der 1. FC Magdeburg und Dynamo Dresden zum Elb-Clásico aufeinandertreffen, wird ein Stück des Wegs in Blau und Weiß und damit in den Magdeburger Vereinsfarben erstrahlen. Doch hinter der farbigen Beleuchtung steckt mehr als Fußballromantik.