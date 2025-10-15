Wolmirstedt bekommt immer mehr Bäume. Grund ist die Baumpflanze-Challenge, die in einem großen Grillfest endet.

Grillfest und die Baumpflanz-Challenge in der Börde

Die Sportler des Blau-Weiß Elbe Glindenberg haben eine Linde auf den Spielplatz gepflanzt.

Wolmirstedt. - Wolmirstedts künftiger Bürgermeister Mike Steffens wird ein großes Grillfest ausrichten müssen. Er hatte drei Sportvereine zum Baumpflanzen herausgefordert und alle drei sind seinem Aufruf gefolgt. Nun hat Wolmirstedt neue Bäume und die Sportler können sich auf eine gemeinsame Veranstaltung freuen.