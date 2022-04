Die Niedere Börde ist in Sachen Breitband auf der Zielgeraden

Eigentlich sollte zum Jahresende 2021 das Glasfasernetz der Niederen Börde fertiggestellt sein. So zumindest lautete der Wunsch der Gemeindeverwaltung. Doch noch immer können nicht alle Antragsteller vom Hochgeschwindigkeitsinternet profitieren.

Die Glasfaser im Vordergrund müssen in die Leerrohre, nachdem diese im Boden verlegt sind und die Haushalte erreichen, per Luftdruck eingeblasen werden.

Groß Ammensleben - In Sachen Tiefbau ist zumindest zwischen Vahldorf und Dahlenwarsleben alles erledigt. Das hat der Projektmanager für den Breitbandausbau bei der Niederen Börde, Jens Dörsam, auf Volksstimme-Nachfrage erklärt. In den Ortschaften sind also alle benötigten Leerrohre verlegt und alle Gräben längst verfüllt.