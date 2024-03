Eigentlich sollte es eine Reparatur werden. Doch was Dachdecker im Wolmirstedter Aldi-Markt fanden, interessierte die Polizei.

Diebe steigen in den Wolmirstedter Aldi ein

Diebe stiegen in den Aldi in Wolmirstedt.

Wolmirstedt - Erst durch das wachsame Auge von Dachdeckern wurde ein Einbruch in den Wolmirstedter Aldi-Markt in der Rogätzer Straße bemerkt. Sie wollten das Dach des Discounters reparieren, weil Wasser durch die Decke tropfte. Doch was sie sahen, war kein normaler Dachschaden.

Unbekannte Täter haben sich über das Dach eines Einkaufmarktes Zutritt zum Inneren des Marktes verschafft, heißt es von der Polizei. Sie haben sogenannte Dachpfannen entfernt und die darunterliegende Dämmung durchtrennt. Dann gelang es den Tätern einen Lagerraum zu betreten.

So hoch ist der Schaden

Der war jedoch verschlossen, sodass der Diebeszug an dieser Stelle endete. Weitere Räume konnten nicht betreten werden. Die Täter machten sich wieder davon.

Wann der Einbruch passierte, ist derzeit nicht bekannt, weil erst die Dachdecker die spuren des Einbruchs bemerkten. Unklar ist auch, ob etwas entwendet wurde. Der Sachschaden wird auf etwa tausend Euro geschätzt.