Der Neurowissenschaftler erklärt in der Begegnungsstätte in Barleben, wie Sprache das Denken formt – und warum sie der Schlüssel zu geistiger Fitness ist.

Wie mit Sprache das menschliche Gehirn trainert werden kann, ist Thema der nächsten Seniorenakademie in Barleben.

Barleben - Dieter Böhm will mit Gästen in Barleben erneut auf Entdeckungsreise in die Funktionsweise des menschlichen Gehirns mitnehmen. Während seines nunmehr 25. Vortrags am Donnerstag, 9. Oktober, wird er in der Begegnungsstätte Spannendes über die „Sprache als Turbo für unser Gehirn“ berichten.