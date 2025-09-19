Wissensvortrag in Barleben Dieter Böhm erklärt, wie Sprache unser Gehirn antreibt
Der Neurowissenschaftler erklärt in der Begegnungsstätte in Barleben, wie Sprache das Denken formt – und warum sie der Schlüssel zu geistiger Fitness ist.
19.09.2025, 09:00
Barleben - Dieter Böhm will mit Gästen in Barleben erneut auf Entdeckungsreise in die Funktionsweise des menschlichen Gehirns mitnehmen. Während seines nunmehr 25. Vortrags am Donnerstag, 9. Oktober, wird er in der Begegnungsstätte Spannendes über die „Sprache als Turbo für unser Gehirn“ berichten.