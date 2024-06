Von VS

Von VS

In Dolle hat sich ein kleiner Handwerksbetrieb zu einem weltweit führenden Hersteller in der Druck- und Temperaturmesstechnik entwickelt. Der Standort bietet heute 130 Menschen Arbeit und feierte seine 25-jährige Zugehörigkeit zur Wika Gruppe.

Tag der offenen Tür bei Wika Intec in Dolle - Einblicke in Messtechnik-Produktion

Bei der Führung in Dolle erfahren die Besucher Wissenswertes über die heutige Produktion hochwertiger Messtechnik bei der Firma Wika Intec GmbH.

Dolle. - Einst wurden in Dolle Reisigbesen in Handarbeit gefertigt. Aus diesem Handwerksbetrieb entwickelte sich die PGH „Birkenheim“. Statt Besen wurden nun Fahrtenschreiber für Lkw hergestellt. So hat Dolle den Sprung auf den Weltmarkt geschafft.