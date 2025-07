Unbekannte brachen gewaltsam in den Keller der Magdalenenkapelle in Magdeburg ein – offenbar auf der Suche nach Beute. Die Stadt reagiert mit Konsequenzen, die Polizei ermittelt.

Auf der Jagd nach Schätzen? Unbekannte brechen in Magdeburger Kirchen-Kapelle ein

Vandalismus an historischem Ort

Die beschädigte Tür an der Magdalenenkapelle in Magdeburg zeugt vom gewaltsamen Eindringen Unbekannter.

Magdeburg. - Ein brutaler Einbruch in den Keller der Magdalenenkapelle neben der St. Petri Kirche in Magdeburg sorgt für Fassungslosigkeit. Unbekannte Täter haben sich gewaltsam Zutritt verschafft – offenbar in der Hoffnung, dort Wertvolles zu finden.