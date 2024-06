Von VS

Einst wurden in Dolle Reisigbesen von Hand gefertigt, heute entsteht hier präzise Technik. Viele Umbrüche hat es gegeben und Mitarbeiter, die den Standort vor dem „Aus“ bewahrten. Ein Tag der offenen Tür gewährt Einblicke.

Dolle: Weltweit führend in Druck- und Temperaturmesstechnik

Dolle - Einst wurden in Dolle Reisigbesen in Handarbeit gefertigt. Aus diesem Handwerksbetrieb entwickelte sich die PGH „Birkenheim“. Statt Besen wurden nun Fahrtenschreiber für Lkw hergestellt. So hat Dolle den Sprung auf den Weltmarkt geschafft.