Die große Frage vorm Stadtfest lautete: Welche Wette werden die Stadträte und die Feuerwehr abschließen? Das Geheimnis wurde gelüftet. Auch alle anderen Angebote zogen Besucher an.

Stadtfest 2025 in Wolmirstedt

Ob Emily Voigt Ärztin wird? Sie „verarztete“ ihre Mutter Mandy am DRK-Stand sehr gekonnt und verdiente sich einen Punkt bei der Stadtrallye.

Wolmirstedt. - Die Karussells drehten sich drei Tage lang, am Freitag liefen die Sportler über den Festplatz der Wolmirstedter Schlossdomäne, am Sonnabend knatterten die Biker vors Riesenrad. Sonntag wurde die Stadtwette bekannt gegeben, gut 500 Radfahrer der „Radpartie“ rollten ein und am Ende begeisterten die Randfichten. Dazwischen gab es Stadtfest-Angebote für jedermann.