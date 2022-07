Ebendorfer Altenheim kämpft weiter gegen Corona

Das Leben in Zeiten der Corona-Pandemie ist schwer. Das wissen auch die Bewohner des Ebendorfer Pflegeheims.

Vor der Pflegeeinrichtung übergeben Frank Nase und Manfred Behrens (v.l.) an Angelika Heinemann Weihnachtspräsente.

Ebendorf - Wie das Pflegeheim „Haus Hoheneck“ in Ebendorf unter Corona-Bedingungen funktioniert, darüber informierten sich in dieser Woche Barlebens Bürgermeister Frank Nase und Ebendorfs Ortsbürgermeister Manfred Behrens. Vor dem Haus sprachen sie mit Heimleiterin Angelika Heinemann. „Nach zwei Jahren in der Pandemie und immer neuen Vorschriften wird man langsam mürbe. Ich hoffe sehr, dass im nächsten Jahr die Impfpflicht kommt, damit der Spuk ein Ende hat“, sagt sie.