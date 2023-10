Wolmirstedt. - Seit vielen Jahren unterstützt der Lions Club Ohrekreis den Förderverein „Lesezauber“ der Wolmirstedter Stadtbibliothek.

In diesem Jahr spendierten die „Löwen“ der Einrichtung einen Pavillon. Anne Bogus, erste Vorsitzende des Fördervereins dazu: „Gebraucht wird der Pavillon für Veranstaltungen im Freien. Die haben im Laufe der letzten Jahre immer mehr zugenommen. Vereinsmitglieder sind beispielsweise bei öffentlichen Veranstaltungen wie den Regionalmärkten oder dem Wolmirstedter Weihnachtsmarkt präsent. Außerdem ist die Überdachung sehr hilfreich bei unseren Bücherverkäufen.“ Premiere hatte der Pavillon kürzlich beim diesjährigen Regionalmarkt auf der Schlossdomäne und leistete an dem Tag gute Dienste.

„Lesezauber“ muss also ihre Aktivitäten in Zukunft nicht mehr ohne Regen- oder auch Sonnenschutz durchführen oder etwas auszuleihen. Der Förderverein „Lesezauber“ wurde 2012 gegründet. Janina Freimann, Leiterin der Stadtbibliothek, ist froh und dankbar für die Unterstützung des Fördervereins. „Ohne unseren Förderverein könnten wir viele Vorhaben nicht verwirklichen.“ Mitglieder des „Lesezaubers“ sind bei fast allen Buchvorstellungen, Wettbewerben, Lesesommer und anderen Veranstaltungen eine große Hilfe, richten die Räumlichkeiten ein, backen Kuchen, schenken Getränke aus und stehen auch für Fragen der Besucher zur Verfügung.

Hilfe bei der Renovierung

Besondere Unterstützung gab es auch bei Umbau- und Renovierungsarbeiten in der Bibliothek. „Vereinsziel ist, die Arbeit der Bibliothek in allen Belangen zu unterstützen und für die Einrichtung Werbung zu machen. Das Geld beispielsweise aus unseren Buchverkäufen wird komplett der Bibliothek zur Verfügung gestellt“, erklärt Anne Bogus.

Ulf Gundlach, Präsident des Lions Clubs betont, dass bislang jeder Antrag auf Förderung des Bibliotheksvereins berücksichtigt wurde, auch weil Lesen ein wichtiges Kulturgut sei. Besonders wichtig halten die Lions die Leseförderung der Kinder. „Außerdem haben uns Mitglieder des Fördervereins in der Vergangenheit bei unseren Arbeitseinsätzen im Wald unterstützt und für die nächste Pflanzaktion bereits Hilfe zugesagt. Es ist also eine Win-Win-Situation“, so der Lions-Präsident.

Zu den Spenden der Lions an die Bibliothek gehörten in den vergangenen Jahren unter anderen Projektionswagen für das Bilderbuchkino, stapelbare Bücherkisten, Phono-Sessel, iPad für die Präsentation von Bilderbuch-APPs sowie drei Tonieboxen, ein Audiosystem für Kinder, das sich großer Beliebtheit erfreut. Anne Bogus, seit 2018 Mitglied im Förderverein und mittlerweile Vorsitzende, hat derzeit 24 Mitstreiter an ihrer Seite. Einige von ihnen werden den Lions Club Ohrekreis am 18. November bei deren nächster Baumpflanzaktion unterstützen. Wie im Vorjahr soll der Wald bei Tangerhütte mit Laubbäumen aufgeforstet werden.