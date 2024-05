An der Hauptstraße in Dahlenwarsleben sorgt ein besonderer Automat für regen Kundenstrom. Zu jeder Tag- und Nachtzeit können Naschkatzen hier ihren Drang nach Süßigkeiten stillen. Und die sind etwas ganz Extravagantes.

Oscar und Jason sind begeistert von dem Candy-Automaten an der Hauptstraße in Dahlenwarsleben. Der 10- und der 13-Jährige kommen fast täglich hierher, um sich mit außergewöhnlichen Süßigkeiten zu versorgen.

Jetzt digital weiterlesen Unser digitales Angebot bietet Ihnen Zugang zu allen Inhalten auf volksstimme.de sowie zur digitalen Zeitung. Sie sind bereits Abonnent? Hier anmelden 4 Wochen für 0,00 € Jetzt registrieren und 4 Wochen digital lesen. 4 Wochen/ 0,00 € Wenn Sie bereits Abonnent der gedruckten Ausgabe sind, können Sie die digitale Zeitung >>HIER<< bestellen.

Dahlenwarsleben - Jason und Oscar sind mit ihren Fahrrädern gekommen. Schnell legen die Jungs ihre Gefährte auf dem Bürgersteig in der Mittagstraße in Dahlenwarsleben ab und steuern einen Verkaufsautomaten an. Es dauert einige Zeit, bis sich der 13-Jährige und der 10-Jährige entschieden haben. Während Jason auf einem Bedienfeld die passende Nummer für „Hershey's“-Schokolade drückt und dann bezahlt, entschließt sich sein Freund Oscar, es einmal mit „Kinderinis“ zu probieren.