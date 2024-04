In Barleben hat es einen großen Brand gegeben. Etliche Feuerwehren rückten an die Flachsbreite aus, wo ein Einfamilienhaus und eine Garage brannten.

Einfamilienhaus brennt in Barleben

Großbrand in der Börde

Etliche freiwillige Feuerwehren sind zu einem Wohnhausbrand in Barleben ausgerückt.

Barleben - Feuerwehren und andere Einsatzkräfte wurden am Freitagabend, 26. April, um 22.19 Uhr zu einem Einsatz an die Flachsbreite in Barleben alarmiert. Dort brannte ein Einfamilienhaus. Wie die Polizei mitteilt, waren für die Löscharbeiten mehrere umliegende Feuerwehren angerückt.

„Gegenwärtigen Erkenntnissen zufolge brach der Brand in der angrenzenden Garage aus und schlug auf den Dachstuhl des Einfamilienhauses über“, teilt das Polizeirevier Börde mit. Die in dem Haus lebende Familie konnte das Objekt rechtzeitig verlassen.

Neben dem Einfamilienhaus und der Garage wurden ebenfalls zwei Fahrzeuge beschädigt. Nach ersten Einschätzungen beläuft sich der Gesamtschaden auf rund 520.000 Euro.