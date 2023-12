Zielitz - Auf der letzten Sitzung des Verbandsgemeinderates Elbe-Heide in diesem Jahr hatten die Ratsmitglieder auch über Personalien bei der Feuerwehr zu entscheiden. So beriefen sie Frank Holze in das Ehrenbeamtenverhältnis für die Dauer von sechs Jahren. Holze ist jetzt stellvertretender Wehrleiter der Ortsfeuerwehr Lindhorst. Damit tritt er die Nachfolge von Iven Lauenroth an, dessen Amtszeit im Juni dieses Jahres abgelaufen war. Bei der Vorschlagswahl hatten sich die Lindhorster Kameraden mehrheitlich für Frank Holze entschieden.

Auf der Tagesordnung stand noch eine weitere Berufung in ein Ehrenbeamtenverhältnis. Dabei ging es um Toni Hertel, den stellvertretenden Ortswehrleiter in Neuenhofe. Doch der war an diesem Abend verhindert, so dass die Berufung auf eine spätere Sitzung des Verbandsgemeinderates verschoben werden musste. Wegen des bislang fehlenden Lehrganges „Leiter einer Feuerwehr“ war Hertels Ehrenbeamtenverhältnis zunächst auf lediglich zwei Jahre befristet worden. Der Kamerad hat den Lehrgang aber mittlerweile erfolgreich abgeschlossen.

Manuela Waldmann von der Freiwilligen Feuerwehr Colbitz wird künftig stellvertretende Leiterin der Verbandsgemeinde-Jugendfeuerwehr sein. Die Ratsmitglieder stimmten der Funktionsübertragung, die auf sechs Jahre befristet ist, einstimmig zu.