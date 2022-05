Elektroschrott in Barleben fängt Feuer

Großeinsatz für die Feuerwehr: Lichterloh in Flammen stand ein Auflieger mit Elektroschrott.

Barleben - Die Kameraden der Feuerwehr Barleben mussten am frühen Donnerstag zu einem Brand in den Technologiepark Ostfalen ausrücken. Hier war die Ladung eines Lastkraftwagens aus Elektroschrott in Brand geraten. Gegen 7.45 Uhr ging der Alarmruf ein. Bei Eintreffen der 31 Einsatzkräfte hatte der Fahrer des LKW mit der Entladung begonnen. Dieser hatte bereits während der Fahrt auf der Bundesstraße 189 Rauch aus seinem Auflieger festgestellt.