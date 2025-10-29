Windräder vor der Haustür, Batteriespeicher und hohe Netzentgelte in Sachsen-Anhalt beschäftigen die Bürger. Welche Antworten hat Energieminister Armin Willingmann?

Energiewende und die Börde: Leute sollen nicht bestraft werden

Armin Willingmann stellte sich im Wolmirstedter Katharinensaal den Fragen der Bürger.

Wolmirstedt. - Minister lassen sich in Wolmirstedt nicht mehr oft blicken. Das war anders, als Holger Stahlknecht Innenminister und Thomas Webel Verkehrsminister waren. Wolmirstedt gehörte zu ihrem Wahlkreis, sie waren regelmäßig vor Ort. Doch in diesem Monat hat Energieminister Armin Willingmann Wolmirstedt entdeckt und Bürger hatten Lust, mit ihm zu sprechen.