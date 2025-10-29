Lokalpolitik trifft Vereinsengagement Sportanlage Altenweddingen: Sozialausschuss entdeckt Sanierungsbedarf bei Rundgang
Der Sülzetaler Sozialausschuss hat die Sportanlagen in Altenweddingen unter die Lupe genommen und dabei einige Missstände und Baustellen erkannt.
Aktualisiert: 29.10.2025, 15:51
Altenweddingen - Schon 90 Minuten vor dem offiziellen Start der jüngsten Sitzung haben sich die Mitglieder des Sozialausschusses am Vereinsheim des Sportvereins 1889 Altenweddingen (SVA) getroffen. Zusammen mit weiteren Interessierten machten sie einen Rundgang entlang der Sportanlagen, um zu schauen, wo Handlungsbedarf besteht.