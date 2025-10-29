Der Sülzetaler Sozialausschuss hat die Sportanlagen in Altenweddingen unter die Lupe genommen und dabei einige Missstände und Baustellen erkannt.

SVA-Präsident Stefan Lipke (r.) führt die Besucher durch die sanitären Anlagen am Altenweddinger Sportplatz. Die Duschen sind erst genau einen Monat alt.

Altenweddingen - Schon 90 Minuten vor dem offiziellen Start der jüngsten Sitzung haben sich die Mitglieder des Sozialausschusses am Vereinsheim des Sportvereins 1889 Altenweddingen (SVA) getroffen. Zusammen mit weiteren Interessierten machten sie einen Rundgang entlang der Sportanlagen, um zu schauen, wo Handlungsbedarf besteht.