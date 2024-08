Fahrschulen boomen in Wolmirstedt Enorme Kosten, trotzdem mehr Schüler: „Mussten schon Interessenten wegschicken“

Der Führerschein ist bundesweit in den vergangenen Jahren wesentlich teurer geworden. Trotzdem lernen in Wolmirstedt immer mehr Menschen das Fahren. So teuer ist die Fahrerlaubnis im Vergleich.