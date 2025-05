Wolmirstedt. - Wird in den Vereinen nachgefragt, fehlt es fast überall an Trainern. Sport ist bei Kindern und der Jugend wieder im Kommen. Viele Vereine sind nach Corona voller denn je. Am Kurfürst-Joachim-Friedrich-Gymnasium in Wolmirstedt wird mit einer besonderen Idee sogar der Trainernachwuchs ausgebildet, um der Nachfrage Herr zu werden. Und das bereits mit großem Erfolg.

