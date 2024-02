Jetzt digital weiterlesen Unser digitales Angebot bietet Ihnen Zugang zu allen Inhalten auf volksstimme.de sowie zur digitalen Zeitung. Sie sind bereits Abonnent? Hier anmelden 4 Wochen für 0,00 € Jetzt registrieren und 4 Wochen digital lesen. 4 Wochen/ 0,00 € Wenn Sie bereits Zeitungs-Abonnent sind, können Sie die digitale Zeitung >>HIER<< bestellen.

Wolmirstedt. - Immer wieder kommt es aktuell im Einzelhandel, an den Flughäfen und Bahnhöfen zu Streiks. Ausgenommen ist davon nun auch ein Unternehmensstandort in Wolmirstedt nicht mehr. Nachdem am Donnerstag die Tarifverhandlungen ohne Ergebnis blieben, entschlossen sich die Mitarbeiterder „Polytec Plastics Germany GmbH & Co. KG“ am Freitagmorgen kurzerhand in einen vierstündigen Warnstreik zu treten. Es war der erste Warnstreik in der Geschichte des Standortes.