Wie junge Menschen für die Arbeit mit Kindern ausgebildet werden, sich weiterentwickeln und warum es an der evangelischen Fachschule für soziale Berufe keine Vertrauenslehrer gibt.

Die evangelische Fachschule für soziale Berufe bildet fürs ganze Land aus

Lara Vatterrott (v.l.), Frida Pielgrzymowski, Cathy Brökemeier und Emy Wiehle absolvieren an der evangelischen Fachschule für soziale Berufe eine Ausbildung zur Erzieherin.

Wolmirstedt. - Was hilft Kindern beim Großwerden? Wie können sie ihre Welt jeden Tag mehr erobern? Das und viel mehr lernen junge Menschen in der evangelischen Fachschule für soziale Berufe. Zwei Ausbildungen werden dort angeboten. Was braucht es, um Sozialassistent oder Erzieher zu werden?