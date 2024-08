In ihrer Rolle als Großeltern fühlten sich Iris und Harald Lautenbach wohl, doch dann starb überraschend die Tochter. Nun leben drei Enkelkinder bei ihnen. Wie das neue Leben gelingt.

„Abends auf der Bettkante weinen wir“: Kinder leben seit dem Tod der Mutter bei Großeltern in Wolmirstedt

Tochter Stephanie tragen Iris und Harald Lautenbach als Tattoo nah am Herzen. Seit ihrem Tod kümmern sie sich um Tido (Foto), Nomy und Fynn.

Wolmirstedt. - Das Herz hat Tido für seine Mama gemalt. Besonders abends, wenn er im Bett liegt, schaut er darauf und denkt an sie. Seine Mama wird ihn nie mehr ins Bett bringen, denn sie ist überraschend gestorben. Tido und seine älteren Geschwister leben nun bei Oma und Opa in Wolmirstedt. Wie findet sich eine Familie in diesem komplett neuen Leben zurecht?