Häuser, Brücken, Stromkästen in Wolmirstedt werden illegal beschmiert. Besonders oft fallen drei Buchstaben ins Auge: FCM. Kann der Fußballclub Magdeburg gegensteuern?

Immer wieder FCM-Graffiti in Wolmirstedt: Das sagt der Verein zu den Schmierereien

Das FCM-Graffito im Bahnhofstunnel erschien kurz nach dessen Eröffnung. Die Buchstaben ACAB stehen für „All Cops Are Bastards“, alle Bullen sind Bastarde, soll die Polizei diffamieren. Auch damit kann eine Beleidigung vorliegen, die strafrechtlich relevant ist.

Wolmirstedt. - Der neue Fußgängertunnel am Bahnhof stand Reisenden im Mai gerade eine Woche zur Verfügung, schon prangte der Schriftzug FCM an der Tunnelwand. Dasselbe Bild zeigt sich an Häuserwänden, Stromkästen, Brücken. Wie geht der Fußballclub Magdeburg mit dieser Art Fan-Sein um?