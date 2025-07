Fete in Gutenswegen wird zur Riesenparty

Feiern für den guten Zweck in der Börde

Gutenswegen - Der SV Gutenswegen/Klein Ammensleben feiert am Wochenende, 22. bis 24. August, den 35. Jahrestag der Fusion. Das Fest auf dem Gutensweger Sportplatz am Vahldorfer Weg entwickelt sich mehr und mehr zu einem Charity-Event. Was alles geboten wird...