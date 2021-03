Bis zu 32 Meter kann sich die Leiteer dieses sogenannten Hubrettungsfahrzeugs in den Himmel recken. Der Hersteller war am Dienstag zu Gast in Barleben. Foto: Sebastian Pötzsch

Braucht Barleben einen sogenannten Hubrettungswagen mit Drehleiter? Über das Für und Wider wird derzeit trefflich gestritten.

Barleben l Es ist Mittwochnachmittag auf dem Gelände der Freiwilligen Feuerwehr Barleben. Mehrere Kameraden haben sich eingefunden und bewundern einen Drehleiterwagen des Herstellers Magirus. Drei Vertreter des Unternehmens sind extra aus Ulm angereist. Und wie Verkäufer das so machen, loben sie ihr mitgebrachten Maschinchen in höchsten Tönen. Mit schwäbischem Akzent verweisen sie auf die lenkbare Hinterasche, das verbaute eloxiertes Aluminium, das stabile Gerätehaus hinter dem Fahrerhaus und die ausgefeilte und einfache Bedienbarkeit des Vario-Abstützsystems - und nicht zuletzt auf die maximale Ausfahrhöhe der Leiter von 32 Metern.



Die Magirus-Mitarbeiter touren mit ihrem Fahrzeug gerade durch Deutschland und preisen in verschiedenen Städten und Gemeinden ihre Produkte an. „Dass die Kollegen jetzt in Barleben sind, war so nicht geplant. Es geht ja schließlich nur darum, sich einen Einblick in die Technik zu verschaffen“, sagt Michael Schumann, Bereichsleiter “Bürgerservice“ bei der Barleber Gemeindeverwaltung.



Am Ende der rund 90-minütigen Vorführung folgen eingehende Fachgespräche. Sicher, bei dem modernen Drehleiterwagen handelt es sich um faszinierende Technik - 750000 Euro teuer. Doch benötigt Barleben angesichts dieser hohen Investitionskosten das Feuerwehrfahrzeug auch wirklich?



„Ich sehe die Anschaffung kritisch“, sagt zumindest Edgar Appenrodt, der für die Fraktion FWG/Grüne im Barleber Gemeinderat sitzt. Zumindest der Zeitpunkt der Anschaffung ist für den Kommunalpolitiker schwer nachvollziehbar. Während der Debatten zum aktuellen Haushalt sei sich darauf verständigt worden, zunächst das neue Feuerwehrgerätehaus fertigzustellen. Doch dafür liegt noch nicht einmal die erforderliche Baugenehmigung vor. „Doch nun ist das Fahrzeug trotzdem in den aktuellen Etat eingestellt worden, entgegen der zuvor getroffenen Absprachen“, sagt Appenrodt.



Und er stellt die Anschaffung generell in Frage. In der Risikoanalyse der Gemeinde sei zwar festgelegt, dass in Barleben eine Drehleiter vorgehalten werden müsse. Doch eine Kooperationsvereinbarung mit Wolmirstedt sehe vor, dass dieses Gerät im Ernstfall von dort alarmiert werde. „Es kommen immer neue Argumente aus der Verwaltung. Wenn ein Argument entkräftet wird, kommt schon das nächste“, macht sich Appenrodt seinem Ärger Luft.



Auch im Barleber Ortschaftsrat sei über die Anschaffung diskutiert worden. Hier sei auch der Vorschlag erörtern worden, den Drehleiterwagen anzuschaffen und das Gerät zunächst an einem anderen Ort, zum Beispiel auf dem Wirtschaftshof, abzustellen. „Das macht doch überhaupt keinen Sinn“, sagt Appenrodt, zumal es unter den Kameraden niemanden gebe, der die notwendigen Schulungen zum Führen und Bedienen eines Drehleiterwagens absolviert habe.



Michael Schumann bestätigt indes gegenüber der Volksstimme, dass in der aktuellen Haushaltsbeschlussfassung die Anschaffung einer Drehleiter vorgesehen ist. So sei in der aktuellen Risikoanalyse sowie dem Brandschutzbedarfsplan festgestellt worden, dass bei einer Alarmierung der Wolmirstedter Drehleiter die sogenannte Hilfsfrist nicht eingehalten werden kann. So habe die Feuerwehr die Verpflichtung, innerhalb von 12 Minuten am Einsatzort zu sein. „Doch das kann nicht für alle Gebiete in der Gemeinde abgedeckt werden“, erklärt Schumann.



Wird denn in Barleben generell eine Drehleiter gebraucht? „Ja“, sagt der Bereichsleiter. Die Bauordnung sehe vor, Gebäude mit einer Höhe von 8,20 Meter mit baulichen Rettungswegen auszustatten. Ist ein Gebäude höher, muss eine Gemeinde ein entsprechendes Hubrettungsfahrzeug mit Drehleiter vorhalten. Die Bedenken von Edgar Appenrodt zum künftigen Stellplatz kann der Bereichsleiter zumindest in Teilen nachvollziehen. „Natürlich muss erst das neue Feuerwehrgerätehaus gebaut werden, um eine Abstellmöglichkeit für das neue Großgerät vorhalten zu können“, erklärt Michael Schumann, fügt aber hinzu: „Doch ich hege die Hoffnung, dass das neue Gebäude fertig ist, bevor das Hubfahrzeug überhaupt geliefert wird.“



Bis dahin sei schließlich noch genug Zeit. Denn mit einer Auftragserteilung für den Bau der Drehleiter rechnet Schumann erst frühestens Anfang 2022. Zuvor liefe ja auch noch das Ausschreibungsverfahren. Ist der Auftrag über den Bau des Großgerätes an einen Hersteller ausgelöst, sei mit einer Lieferung erst nach rund zwei Jahren zu rechnen. Solange daure es, bis das Fahrzeug fertig montiert ist.



Doch was passiert, wenn das künftige Feuerwehrgerätehaus doch nicht pünktlich fertig wird? Die in diesem Zusammenhang geführte Diskussion um einen Ersatzstellplatz bestätigt Michael Schumann. „Eventuell werden wir für das Fahrzeug zunächst einen anderen Stellplatz finden müssen. Das wäre ja nur für ein paar Monate. Ich sehe da überhaupt keine Probleme.“ Offenbar wird dafür das Gelände des Wirtschaftshofes präferiert.



Laut Michael Schumann gibt es tatsächlich bisher keine Kameraden in der Gemeinde, die zum Führen eines Hubrettungsfahrzeugs mit Drehleiter berechtigt sind. Grundvoraussetzung sei nämlich der Nachweis einer sogenannten Maschinisten-Ausbildung. „Erst dieser Nachweis berechtigt zur Teilnahme an einem Lehrgang ‚Maschinist für Löschfahrzeuge‘“, erklärt der Bereichsleiter. Diese Lehrgänge könnten ohne viel Aufwand beispielsweise am Feuerwehrinstitut in Hyrothsberge absolviert werden. „Es gibt aber auch Hersteller, die diese Ausbildungen anbieten.“



Auch Gemeindewehrleiter Steven Kraft hält die Anschaffung des Hubrettungsfahrzeugs für notwendig. So müssten die genannte Risikoanalyse sowie die Brandschutzbedarfsplanung in regelmäßigen Abständen neu festgeschrieben werden. „Das wurde von einem unabhängigen Ingenieur erarbeitet mit dem Ergebnis. Wir brauchen dieses Fahrzeug. Ich zweifle das nicht an“, sagt der Fachmann auf Volksstimme-Nachfrage. Das Vorhalten des Gerätes sei sinnvoll, gerade vor dem Hintergrund von beispielsweise der Evakuierung ganzer Klassen im Katastrophenfall.