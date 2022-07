Feuerwehrleute sind halt so: Blauer Rauch für die Drehleiter mit Knick

Wolmirstedt - Noch bevor die neue Drehleiter in Wolmirstedt einrollte, lag eine große Portion Feierlichkeit in der Luft. Wolmirstedts Feuerwehrleute hibbelten schon am Gerätehaus, als die neue Drehleiter noch bei Halle über die Autobahn 14 rollte. Die Aufregung lag in der Luft, niemand wollte die Ankunft der Drehleiter verpassen.