Frauenarzt zieht in das Alte Rathaus in Barleben

Barleben - Die medizinische Landschaft in der Gemeinde Barleben hat Zuwachs bekommen. So praktiziert seit Anfang Januar der Gynäkologe Michael Wagner in seiner neuen Praxis im Breiteweg 50 in Barleben. „Es freut mich sehr, dass wir die gute medizinische Versorgung in unserer Gemeinde somit noch ein Stück verbessern konnten“, sagte Bürgermeister Frank Nase (CDU) während eines Willkommensbesuches.