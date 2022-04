Frost am Jersleber See : Ein Hauch von Weiß

Eisige Temperaturen und leichter Schneefall haben den Jersleber See in eine wunderbare Winterlandschaft verzaubert. Für Spaziergänger ein Paradies.

Jersleber See - Wenn auch nur ganz dezent hatte der Jersleber See einen zarten Hauch von Winter aufgelegt. Etliche Spaziergänger erfreuten sich während der beiden Weihnachtsfeiertage am Anblick der winterlichen Stimmung. Das Tor des Naherholungszentrums war geöffnet und so stand einem Rundgang um den See bei blauem Himmel und Sonnenschein nichts im Wege.