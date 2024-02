Vor einigen Tagen wurde am Friedhof in Wolmirstedt ein Labrador aufgegriffen. Seither wird sein Herrchen oder Frauchen gesucht. Vergeblich. Das gibt Rätsel auf.

Keiner will ihn: Jack, der Labrador, wartet im Tierheim Wolmirstedt

Wolmirstedt. - Der Labrador Jack ist noch jung, die Wolmirstedter Tierheimmitarbeiter schätzen ihn auf etwa anderthalb Jahre. Entsprechend temperamentvoll kann er sich geben. Was aber am meisten wundert: Niemand scheint ihn zu vermissen. Was ist da los?