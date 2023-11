Fußgängertunnel in Wolmirstedt frei

Wolmirstedt. - Lange schon ist der neue Fußgängertunnel am Wolmirstedter Bahnhof fertiggestellt, doch bisher war er versperrt. Nun hat die Bahn den Weg freigegeben. Fußgänger und Radfahrer können unter den Gleisen hindurchgehen, müssen nicht mehr an den Schranken warten. Was aber wird aus den Plänen für die Ladestraße?