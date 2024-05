Wie eine Entenfamilie durch Wolmirstedt watschelt, an einer Garagentür scheitert und mit menschlicher Hilfe doch noch ans Ziel kommt.

Eine Entenmutter und zehn Küken wandern über den Kreisverkehr in Wolmirstedt.

Wolmirstedt. - Wie bringt eine Entenmutter ihre Küken aus dem Bauernweg in Wolmirstedts Norden in den Süden zur Ohre? Die frischgeschlüpften Entenküken können nicht fliegen, laufen also zu Fuß. Dabei lauern Gefahren und sie stoßen auf Hindernisse. Eine gefährliche Reise.