Groß Ammensleben - Brenzlige Situation am gestrigen Donnerstagvormittag am Bahnübergang in Groß Ammensleben: Ein Lastkraftwagen will die vermeintlich geöffnete Schrankenanlage in Richtung Samswegen passieren. Doch plötzlich schiebt sich ein Personenzug heran. Ein lautes Hornsignal ertönt, ein Arbeiter in leucht-oranger Kleidung hebt den Arm und ruft „Halt!“. Der Lkw stoppt, der Zug fährt an und passiert langsam die Querung der Bahnhofstraße.