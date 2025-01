In Barleben wird jetzt den Einwohnern das Leben erleichtert. Mit dem „BarlebenHUB“ hat die Gemeinde ein Angebot geschaffen, das verschiedene Dienstleistungen digital und nahezu rund um die Uhr möglich macht. So kann es genutzt werden.

Mit Video: Gemeinde Barleben ermöglicht Dienste für Bürger auch am Wochenende

In Deutschland einmalig

Barlebens Gemeindebürgermeister Frank Nase hat jetzt mit dem „Barleben HUB“ die digitale Revolution in der Verwaltungsarbeit eröffnet. Das Abholen und Beantragen von Dokumenten, sowie das Abgeben von aus der Bibliothek geliehenen Büchern ist ab jetzt hier möglich.

Barleben. - So mancher Berufstätige verzweifelt bei der Abholung oder Beantragung von Dokumenten an den Öffnungszeiten der Verwaltungen und Bürgerbüros. In Barleben dürfte das im großen Ganzen zukünftig kein Problem mehr darstellen. Denn die Gemeinde hat mit einem jetzt eröffneten Angebot eine bundesweit wohl einmalige Revolution geschaffen.