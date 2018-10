Die Gemeinde Niedere Börde stellt die Unterhaltung der Sportanlage in Gutenswegen ein. Das hat der Gemeinderat beschlossen.

Gutenswegen l Ob es darum geht, neuen Rasen zu säen und zu mähen, den Platz ausreichend zu bewässern oder das Sportlerheim in Schuss zu halten – um all dies und noch mehr kümmert sich der Sportverein Gutenswegen/ Klein Ammensleben künftig selbst. Dem hat der Gemeinderat während seiner jüngsten Sitzung am Donnerstagabend per Beschluss einstimmig zugestimmt.

Vor einigen Wochen hatte der Sportverein dem über den trockenen Sommer in Mitleidenschaft gezogenen Rasen bereits eine Erfrischungskur verpasst. In einer Mitgliederversammlung am Freitag, 9. November, soll in der Sporthalle im Vereinshaus ab 18.30 Uhr unter anderem auch über eine Investition in die Sportanlage und Pachtverträge gesprochen werden.

Die Gemeinde spart durch die Abgabe der Sportanlage in Gutenswegen etwa 5370 Euro im Jahr und kommt damit der Forderung der Kommunalaufsicht des Landkreises Börde nach, im Rahmen der Haushaltskonsolidierung die Ausgaben für freiwillige Leistungen auf maximal zwei Prozent der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit abzuschmelzen. „Die Auszahlungen für die Bewirtschaftung und Unterhaltung der Sportanlagen der Gemeinde, die nicht für den Schulsport genutzt werden, stellen auch Auszahlungen für freiwillige Leistungen dar“, erläutert die Verwaltung in ihrer Beschlussvorlage.

Für die Sportanlage in Gutenswegen mit Sportplatz, Sportlerheim und Halle seien im Haushaltsjahr 2018 bisher Kosten in Höhe von 3270 Euro angefallen. Über einen sogenannten Nutzungsüberlassungsvertrag könnten die Gemeinde oder anderen Vereine die Sportanlage für bestimmte Veranstaltungen aber weiter nutzen. „Das wäre kein Problem“, sagte der sportliche Leiter des Vereins, Ingmar Tschirschnitz, im Gespräch mit der Volksstimme.