Gemeindepark Barleben erhält eine weitere Skulptur

Barleben - Noch gibt es „Das Himmelstor von Barleben“ nur im Modell, doch ein Standort scheint dem Kunstobjekt schon sicher. So soll die Skulptur künftig im Gemeindepark am Verwaltungssitz in der Ernst-Thälmann-Straße zu bestaunen sein. Darauf haben sich Mitglieder einer Delegation aus Nebelschütz (Sachsen), der Künstler Robert Alger sowie die Führungsriege des Partnerschaftsvereins „Idol“ verständigt.