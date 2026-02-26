Ohne schnelle Zustimmung drohen die Fördermittel für das Millionenprojekt zu verfallen – Schule, Vereine und Familien warten gespannt auf das Ergebnis.

Hoffnung für Sporthalle in Wegenstedt: Alles hängt jetzt an einer Entscheidung

Hubertus Nitzschke (v.l.), Tim Teßmann, Sarah Schmidt, Heike Gruszka, Christian Waeke, Bernd Fritzsche und Arne Behrens betrachten die Pläne für die geplante Sporthalle in Wegenstedt.

Wegenstedt - Seit zwei Jahren kämpfen Politik, Verwaltung, Vereine und Schule in Wegenstedt um ein gemeinsames Ziel: eine eigene Sporthalle. Jetzt steht die entscheidende Phase bevor – und die Uhr tickt. Ohne rasche Zustimmung drohen Fördermittel in Millionenhöhe zu verfallen, die den Bau überhaupt erst möglich machen.