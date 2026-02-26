Die Zeit läuft ab Hoffnung für Sporthalle in Wegenstedt: Alles hängt jetzt an einer Entscheidung
Ohne schnelle Zustimmung drohen die Fördermittel für das Millionenprojekt zu verfallen – Schule, Vereine und Familien warten gespannt auf das Ergebnis.
26.02.2026, 20:45
Wegenstedt - Seit zwei Jahren kämpfen Politik, Verwaltung, Vereine und Schule in Wegenstedt um ein gemeinsames Ziel: eine eigene Sporthalle. Jetzt steht die entscheidende Phase bevor – und die Uhr tickt. Ohne rasche Zustimmung drohen Fördermittel in Millionenhöhe zu verfallen, die den Bau überhaupt erst möglich machen.