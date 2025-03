Wolmirstedt. - Seine Heimatstadt lag Otto Zeitke am Herzen. In fast allen seiner über 20 Bücher hat der Schriftsteller „seinem“ Wolmirstedt ein Denkmal gesetzt. Mal lyrisch, mal voller Fakten hat er die Geschichte der kleinen Stadt an der Ohre aufgeschrieben, den Straßen, Häusern und Bewohnern ein liebevolles Denkmal gesetzt. Nun ist er für immer gegangen.

