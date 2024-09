Der Ausbau des Breitbandnetzes in der Gemeine Barleben ist auf der Zielgeraden. Bis Jahresende sollen auch die Restarbeiten erledigt sein. Was müssen jene tun, die sich jetzt noch für einen Anschluss entscheiden?

Schnelles Internet in der Börde

Der Breitbandausbau in der Gemeinde Barleben ist so gut wie fertig. Nur noch wenige Arbeiten müssen erledigt werden.

Barleben - Was war seinerzeit im Gemeinderat debattiert worden: Bereits im Jahr 2018 waren die Einwohner der Gemeinde Barleben aufgerufen worden, sich für einen Glasfaseranschluss bis ins Haus registrieren zu lassen. Zwei Jahre später waren noch immer keine Bagger angerollt. Oppositionspolitiker wie Edgar Appenrodt (FWG) hatten im Juli 2020 der Verwaltung Verschleppungstaktik vorgeworfen. Bürgermeister Frank Nase (CDU) verwahrte sich dagegen und verwies auf die komplizierte Lage im Gemeindegebiet. So hatten bereits mehrere Anbieter selbst mit dem Bau eigener Netze begonnen. Es mussten mehrere Ausbau-Cluster geschaffen, die privatwirtschaftlichen und geförderten Bereiche unterschieden werden. Im Oktober desselben Jahres erfolgte dann der offizielle Spatenstich. Was Kurzentschlossene beachten mpüssen?