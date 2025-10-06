weather spruehregen
Magdeburg, Deutschland
  4. Dorfgemeinschaft lässt nicht locker: Glindenberger Verein macht mobil: Leben in der alten Kita

Lange war die ehemalige Kita auf dem Glindenberger Gemeindehof abgeschrieben, doch nun will ein Verein im alten Gemäuer neues Leben ermöglichen.

Von Gudrun Billowie Aktualisiert: 07.10.2025, 17:05
Der Verein „Glindenberger Leben“ tritt zunehmend in die Öffentlichkeit, war beim Erntedankfest mit eigenen Wagen dabei.
Foto: Gudrun Billowie

Glindenberg. - Viele Glindenberger träumen schon lange von einer Begegnungsstätte, die barrierefrei zu erreichen ist und Gemeinschaftsleben ermöglicht. Nun hat sich der Verein „Glindenberger Leben“ gegründet und will diesen Traum wahr machen.