Sorbas heißt „der Grieche“ in Wolmirstedt, bei dem sich Gäste seit fast 30 Jahren wie im Wohnzimmer fühlen. Inhaberin ist eine Frau. Ourania Soufi bietet in ihrem Restaurant Speisen und Getränke, vor allem aber Herzlichkeit.

Beliebtes griechisches Restaurant in Wolmirstedt

Ein Gläschen griechischen Wein genießt Ourania Soufi ab und an. Wein ist ein Genussmittel, Kultur, sagt sie. Das sehen auch viele Gäste so.

Wolmirstedt. - Wir gehen zu Ourania, sagen Wolmirstedter oft. Was sie damit meinen: Sie werden im griechischen Restaurant Sorbas essen, trinken, vielleicht Freunde treffen. Ourania, so heißt die Inhaberin und hat nicht nur dieses Restaurant, sondern auch einen Nachnamen. Aber kommt es darauf an?