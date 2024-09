Kaum zu übersehen sind die neuen, großen Hallen am Elbepark, ganz nahe der Autobahn 2. Nun zieht die Firma „Pack4Food24“, die sie gebaut hat, ein. Was das Unternehmen anbietet.

Große Halle beim Elbepark: Firma „Pack4Food24“ zieht in ihr neues Logistikzentrum ein

Neues Unternehmen in der Börde

Der Bau des neuen Logistikzentrums in Hermsdorf ist abgeschlossen.

Hermsdorf - Eines neues, modernes Logistikzentrum hat die Ragaller Gruppe Deutschland in Hermsdorf im Landkreis Börde bei Magdeburg gebaut. Nun ist das Unternehmen „Pack4Food24“ dabei, einzuziehen. Es will an dem Standort nahe der Autobahn 2 seine logistischen Kapazitäten bündeln.