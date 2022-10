Grünes Licht für Planungen eines weiteren Baugebietes in Ebendorf

Am Rande von Ebendorf soll ein neues Baugebiet entstehen. Der Barleber Gemeinderat hat jetzt beschlossen, den Bebauungsplan öffentlich auszulegen.

Ebendorf - Die Mitglieder des Gemeinderates haben den Entwurf des Bebauungsplans für das künftige Wohngebiet „Nördlich des Dahlweges“ in Ebendorf bestätigt. Damit können die Planungsunterlagen öffentlich ausgelegt und somit die Öffentlichkeit am Planungsprozess beteiligt werden. Das Verfahren war am 22. März durch den Gemeinderat beschlossen worden.