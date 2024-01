Gutenswegen - Mit dem Einzug des Tauwetters in der Nacht auf Montag können sich die zehn Mitarbeiter des Bauhofes der Niederen Börde wieder ganz auf ihre vorbereitenden Maßnahmen konzentrieren. Deshalb stehen bis zum Frühlingsbeginn vor allem Grünschnittarbeiten im Mittelpunkt.

Dieser Tage ist ein Team in Gutenswegen unterwegs, das den Kopfweiden in der Dorfstraße sowie in der Teerstraße ein neues Aussehen verpasst. Kopfweiden hatten früher eine große wirtschaftliche Bedeutung. So lieferten sie die Weidenruten, die als Baumaterial für Fachwerkhäuser dienten oder aus denen Körbe geflochten wurden. Heute gelten sie als Kulturgut.

Außerdem ist der ökologische Wert hoch, weil Tiere wie Insekten den Kopf der Weide als Lebensraum auserkoren haben. Alle zwei bis drei Jahre werden die Weiden von den Bauhofmitarbeitern beschnitten, ansonsten würden sich die Ruten zu schweren Ästen ausbilden.